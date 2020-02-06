Muriç yoksa Mevlüt var!

43'te topu boş kaleye yollayarak 'takipçilik' dersi veren tecrübeli oyuncu, 52'de ise topu doksana astı. Daha önce yine kupada Kayseri filelerini havalandıran Mevlüt, F.Bahçe formasıyla 3 gole ulaşırken, lig için de 'ihtiyaç anında göreve hazırım' mesajı verdi. Mevlüt maç sonunda, "Futboldan önemli şeyler var. Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.