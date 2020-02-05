Fenerbahçe'de tek çare Vedat Muriç'in satılması!

Süper Lig'de ikinci yarı tam gaz sürerken transfer perdesi geçtiğimiz ay itibarıyla resmen sonlandı. Bu süreçte Fenerbahçe yalnızca tek bir ismi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu duruma ise sarı-lacivertlilerin yaşadığı mali kriz neden olurken konunun çözümü için henüz somut bir girişim yok... Yönetimin planı ise Muriç'in satılarak yaşanan bu darboğazdan çıkılması. İşte detaylar...