Fenerbahçe'de tek çare Vedat Muriç'in satılması!

Süper Lig'de ikinci yarı tam gaz sürerken transfer perdesi geçtiğimiz ay itibarıyla resmen sonlandı. Bu süreçte Fenerbahçe yalnızca tek bir ismi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu duruma ise sarı-lacivertlilerin yaşadığı mali kriz neden olurken konunun çözümü için henüz somut bir girişim yok... Yönetimin planı ise Muriç'in satılarak yaşanan bu darboğazdan çıkılması. İşte detaylar...
5 Şubat 2020 Çarşamba 12:13
Güncelleme: 05.02.2020 13:04
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Süper Lig'in 20. haftasında sona gelinirken Fenerbahçe topladığı 37 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
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Transfer sezonunu tek isimle kapatan sarı-lacivertliler Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'i kadrosuna katmıştı.
Ancak sarı-lacivertlilerin tek transfer yapmasının nedeni ihtiyaç olmaması değil, son dönemde yaşanan mali kriz...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerine uymak için titiz bir çalışma gerçekleştiren sarı-lacivertliler, takıma dahil olması planlanan birçok oyuncuyu mali sebeplerden dolayı kadrosuna katamamış hatta kadroya katılan Falette'i aynı sebeplerden ötürü TFF'ye oldukça geç bildirmek durumunda kalmıştı.
Zanka ve Moses gibi isimlerle de yol ayrımına giden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yardım programları düzenlemiş ancak bu da ağır mali yükün altından kalkabilmek adına yeterli katkıyı sağlayamamıştı.