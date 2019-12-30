Hayat veren füze

Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda frikikten Deniz ve Jailson'un golleriyle 3 puana uzanırken, ev sahibi ekibe Abarhoun'un sayısı yetmedi. Kanarya bu sonuçla ilk yarıyı 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken (130) ve en fazla gol atan (9 gol) takım olan Fenerbahçe dün de gollerini ceza sahası dışından attı.

4 MAÇ SONRA DIŞARDA KAZANDI

İlk yarıda Deniz frikikten topu doksana asarken, ikinci yarıda Jailson yaklaşık 35 metreden müthiş bir şutla kaleci Gökhan'ı avladı. Bu sezon 14. maçında siftah yapan sambacının bu Süper Lig kariyerinde uzak mesafeden attığı ikinci gol oldu. Diğeri 2-2'lik maçta Galatasaray'a idi. Kanarya deplasmanda 4 maç sonra kazandı. Sarı-lacivertliler ligde dış sahada oynadığı son 4 karşılaşmadan 2'sinde berabere (Yeni Malatya 0-0 / Göztepe 2-2) kalırken, 2'sini kaybetmişti (Kayserispor 0-1 / Demir Grup Sivasspor 1-3).

MURİÇ'SİZ İLK 3 PUAN

Vedat Muriç, eski takımı Çaykur Rizespor karşısında sessiz kaldı. Doksan dakika sahada kalan Kosovalı forvet etkili markaj karşısında pozisyon bulamadı. Kanarya ilk kez Muriç atmadan kazandı. Önceki 8 galibiyetin hepsinde gol atan Vedat, toplamda 10 kez fileleri sarsmıştı.

TAKIM OLARAK ATTIK

Gecenin kahramanı Jailson, "Gol için çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun. Takım olarak bu golü attık. Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz lazım. Herkes elinden geleni yaptı. Yarışta devam etmek için çok önemliydi. Tatilden dönüşte iyi hazırlanmak ve yarışın içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.