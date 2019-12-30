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30 Aralık 2019, Pazartesi
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kupaya hasret

Fenerbahçe kupaya hasret

Futbol Takımı, 2019 yılında sahaya çıktığı 41 resmi maçta 21 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı ve hiç kupa kazanamadı.

, oynadığı resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet yüzdesi elde etti.

SON 5 YILIN EN AZ MAÇI 2019'DA

Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50 maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında kaldı.

2019 YILI RESMİ MAÇ TABLOSU

Fenerbahçe'nin 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların tablosu şöyle:

KULVAR O G B M A Y
Süper Lig 34 17 10 7 62 41
Türkiye Kupası 5 3 - 2 9 3
Avrupa kupası 2 1 - 1 2 3
TOPLAM 41 21 10 10 73 47

KUPAYA HASRET

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019 yılını da kupasız tamamladı. Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.

BÜTÜN MAÇLAR ERSUN YANAL'LA

Fenerbahçe, 2019 yılını tek teknik adamla geçirdi. Sarı-lacivertlilerin, geride kalacak yılda bütün maçlarında takımın başında vardı. Fenerbahçe, 2018 yılında 4 farklı teknik adamla çalışmıştı.

  1. 30.12.2019
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