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Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!
Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, oldukça zorlandığı ve soğuk terler de döktüğü karşılaşmadan Deniz Türüç ve Jailson'un iki güzel golüyle galip ayrıldı. Maça damga vuran olay ise bambaşkaydı... Öte yandan Fenerbahçe'de son kez kafilede yer alan bir de isim vardı...
30 Aralık 2019 Pazartesi 10:15
Güncelleme: 30.12.2019 10:26
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Sarı lacivertliler, rakiplerinin kazandığı haftada Rize'de mutlak galibiyet hedefindeydi. Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Ali Koç ise durum 1-1 olunca mücadeleyi ayakta izlemeye başladı.
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Fenerbahçe'de maç sonu Semih Özsoy sert açıklamalar yaparken 'net penaltı' diye tanımladığı pozisyon 32. dakikada yaşandı. Isla'nın sağ kanattan ortasında RizesporluAbarhoun'la hava mücadelesine giren Muriqi, yerde kaldı.
Fenerbahçe'nin golcüsü bu pozisyonda rakibinin kendisini eliyle ittiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu
'ALLAH'TAN HATAYI ÖRTTÜ'
Semih Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Kazandık bakalım hakeme maç verilecek mi? Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. O gol olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." ifadeleriyle MHK'ye yüklendi.
AHMET ÇAKAR: VAR DAVETİ DE GELMEDİ
Hakem Halil Umut Meler, oyun genelinde dört dörtlük maç yönetti ama öyle bir pozisyon var ki eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi büyük problem olurdu.