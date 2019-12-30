Rize'de geceye damga vuran görüntü ve Fenerbahçe'de ilk ayrılık!

Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, oldukça zorlandığı ve soğuk terler de döktüğü karşılaşmadan Deniz Türüç ve Jailson'un iki güzel golüyle galip ayrıldı. Maça damga vuran olay ise bambaşkaydı... Öte yandan Fenerbahçe'de son kez kafilede yer alan bir de isim vardı...