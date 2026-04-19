Ev sahibi avantajı F.Bahçe Beko’nun

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris arasında oynanacak play-off serisinin müsabaka programı belli oldu. Son şampiyon F.Bahçe, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı- lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak. Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.