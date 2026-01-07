CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes-Paris Basketball CANLI | EuroLeague maçı canlı

Anadolu Efes-Paris Basketball CANLI | EuroLeague maçı canlı

EuroLeague’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, 20. hafta mücadelesinde evinde Paris Basketbol’u ağırlayarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 17. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar, kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip olan Fransız temsilcisini devirerek hem moral bulmak hem de alt sıralardan kurtulmak istiyor. Anadolu Efes-Paris Basketbol karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 20:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 20:50
Anadolu Efes-Paris Basketball CANLI | EuroLeague maçı canlı

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonun 20. haftasında Fransa'nın yükselen ekiplerinden Paris Basketbol'u İstanbul'da konuk ediyor. Avrupa arenasında zorlu bir dönemden geçen ve son 3 maçından parkeden boynu bükük ayrılan lacivert-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına alarak bu negatif seriyi kırmanın hesaplarını yapıyor. Lig tablosunda 6 galibiyetle 15. ve 17. sıraları paylaşan iki ekibin kritik randevusu, alt sıralardan kurtulma mücadelesinin ötesinde sezonun geri kalanı için de büyük bir psikolojik eşik niteliği taşıyor.

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBOL KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'nin 20. haftasında oynanan Anadolu Efes-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

895. RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıktı. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.

1. ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 21-19 Paris Basketball

G.Saray'da Sarr listede!
F.Bahçe'den Lookman için tarihi teklif!
Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'e olay yanıt! "Takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık..."
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
