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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:15
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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i ağırlayacak

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna kupa ve milli maçlar nedeniyle verilenin aranın sona ermesinin ardından taraftarının önünde ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus'tan naklen ekranlara gelecek.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi.

Organizasyonun geride kalan bölümünde sadece 4 mücadeleyi kazanabilen ALBA Berlin ise 18. ve son basamakta yer aldı.

ANADOLU EFES'TEN ALBA BERLIN'E BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Lacivert-beyazlı ekip, Almanya temsilciyle THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 19 maçın 17'sini Anadolu Efes, 2'sini ise ALBA Berlin kazandı.

Sezonun 7. haftasında Berlin'de oynanan mücadele, Anadolu Efes'in 86-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AVRUPA'DA 863. RANDEVU

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarında 863. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 862 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 615. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 614 müsabakanın 327'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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