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Derbi Anadolu 'in

Anadolu , 'ndeki Türk derbisinde misafir olduğu Beko'nun 10 maçlık galibiyet serisine 32 sayı farkla son verdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Derbi Anadolu Efes'in

'nde play-off mücadelesi veren temsilcilerimizin derbi mücadelesinde Anadolu , Beko'yu deplasmanda farklı geçerken, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine de son verdi: 106-74. Maça etkili başlayan Efes, ilk çeyreği 24-11 önde geçti. F.Bahçe ikinci yeriyotta toparlansa da farkı kapatamadı: 39-53. İkinci yarıda takım disiplininden kopmayan Efes, 81-58 önde girdiği final periyodunda farkı daha da açtı: 106-74. Efes'te 37 sayı ile kariyer rekoru kıran , 5 de asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 'de ise 24 sayı üretti.

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