Derbi Anadolu Efes'in

THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren temsilcilerimizin derbi mücadelesinde Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu deplasmanda farklı geçerken, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine de son verdi: 106-74. Maça etkili başlayan Efes, ilk çeyreği 24-11 önde geçti. F.Bahçe ikinci yeriyotta toparlansa da farkı kapatamadı: 39-53. İkinci yarıda takım disiplininden kopmayan Efes, 81-58 önde girdiği final periyodunda farkı daha da açtı: 106-74. Efes'te 37 sayı ile kariyer rekoru kıran Vasilice Micic, 5 de asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise De Colo 24 sayı üretti.