THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren temsilcilerimizin derbi mücadelesinde Anadolu Efes, F.Bahçe Beko'yu deplasmanda farklı geçerken, rakibinin 10 maçlık galibiyet serisine de son verdi: 106-74. Maça etkili başlayan Efes, ilk çeyreği 24-11 önde geçti. F.Bahçe ikinci yeriyotta toparlansa da farkı kapatamadı: 39-53. İkinci yarıda takım disiplininden kopmayan Efes, 81-58 önde girdiği final periyodunda farkı daha da açtı: 106-74. Efes'te 37 sayı ile kariyer rekoru kıran Vasilice Micic, 5 de asist yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise De Colo 24 sayı üretti.
Derbi Anadolu Efes'in
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde misafir olduğu F.Bahçe Beko'nun 10 maçlık galibiyet serisine 32 sayı farkla son verdi.
THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50