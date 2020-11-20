Madrid’e konuğuz

Fenerbahçe Beko 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oluyor. Bugün 23.00'te Wizink Center'da oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son iki maçını kaybeden sarı- lacivertliler, haftanın meraklanan beklenen mücadelesinde çıkışa geçmek istiyor. Madrid'in hedefi ise üst üste 5. maçını kazanmak olacak.



CABARKAPA KATILDI

Fenerbahçe Beko, oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa'yı getirdi. Basketbolculuk kariyerinde Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giyen Cabarkapa, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.