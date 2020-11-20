Haberler THY EuroLeague Madrid’e konuğuz

Madrid’e konuğuz

10. hafta maçında 'e konuk oluyor. Bugün 23.00'te 'da oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son iki maçını kaybeden sarı- lacivertliler, haftanın meraklanan beklenen mücadelesinde çıkışa geçmek istiyor. Madrid'in hedefi ise üst üste 5. maçını kazanmak olacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Madrid’e konuğuz

10. hafta maçında 'e konuk oluyor. Bugün 23.00'te 'da oynanacak mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Son iki maçını kaybeden sarı- lacivertliler, haftanın meraklanan beklenen mücadelesinde çıkışa geçmek istiyor. Madrid'in hedefi ise üst üste 5. maçını kazanmak olacak.

CABARKAPA KATILDI
Fenerbahçe Beko, oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa'yı getirdi. Basketbolculuk kariyerinde Golden State Warriors ve gibi takımlarda forma giyen Cabarkapa, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.

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