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Kane'in laneti

Kariyeri boyunca kupa kazanamayan Harry Kane, İspanya karşısında yine kaybetti. İngiliz oyuncu, kariyerinde 6’ncı kez finalde kupaya uzanamadı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Kane'in laneti

İngiltere, 2020'den sonra EURO 2024'ü de finalde kaybetti. İngilizlerin harika çocuğu Harry Kane'in de kupa hasreti böylece devam etti. Profesyonel kariyerinde 14'üncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki oyuncu, yine kupa özlemine son veremedi ve oynadığı 6'ncı finali de kaydetti. Kane, karşılaşma sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

BAYERN'LE DE OLMADI

Kane, Tottenham ile 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini ve 2 kez de İngiltere Lig Kupası finali kaybetti. Bayern Münih'e imza atan Kane, Alman ekibiyle Almanya Süper Kupası'nı finalde kaybetti. Ayrıca Kane geldikten sonra Bayern Münih, 11 yıllık şampiyonluk serisini de sonlandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, milli takımla da 2 final kaybetti.

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