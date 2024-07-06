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Federer örnegi

Yarı finali hedefleyen İsviçre, İngiltere’ye odaklandı. Murat Yakın'ın ekibi, gözünü son 4 takım arasına kalmaya dikti. Yakın'ın takımını dünyaca ünlü raket Roger Federer ile motive ettiği bildirildi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Federer örnegi

EURO 2024'te çeyrek finalde bugün İngiltere ile karşılaşacak İsviçre, maça odaklandı. Ülke futbol tarihinin en başarılı turnuvalarından birini oynayan İsviçre Milli Takımı yarı finale kalmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, taktik hazırlık kadar motivasyon anlamında da takımını dev maça hazırlamaya gayret ediyor. 49 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularını dünyaca ünlü raket Roger Federer ile motive ediyor. İsviçre tarihinde tenisteki başarılarıyla ses getiren isim olan Roger Federer'in bu zamana kadar kazandığı 20 Grand Slam'inden ilham alınıyor. Öte yandan İsviçre'nin Almanya'daki maçlarını en başından beri takip eden Federer de takıma moral oluyor. Öte yandan tüm takımın Murat Yakın'la arasındaki sıcak bağın da başarıyı getirdiği ve takımı odakladığı kaydedildi.

İNGİLTERE ÜSTÜN

EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor. İki ülke bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, sadece 3 kez kazanabildi. İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.

KAPTAN XHAKA HAZIR

İsviçre Milli Takımı'nda kaptan Granit Xhaka, takım arkadaşlarına güveniyor. Çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak İsviçre'de takımın form durumunun iyi olduğunu kaydeden Xhaka, "Takım içerisindeki atmosfer ve herkesin performansı son derece iyi durumda. Yarı finale kalabileceğimize inanıyoruz. Teknik direktörümüz Murat Yakın ile de iyi bir iletişimimiz var" ifadelerini kullandı.

JUDE BELLINGHAM SAHADA OLACAK

İngiltere Milli Takımı'nda İsviçre maçındaki en önemli koz yine Jude Bellingham olacak. Son 16 turunda Slovakya'yı geçerlerken sportmenlik dışı hareketi nedeniyle UEFA'dan bir yıl ertelemeli bir maç men cezası alan Bellingham, çeyrek finalde sahada olabilecek. Teknik direktör Gareth Southgate de yıldız orta sahaya ilk 11'de şans verecek.

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