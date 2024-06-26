EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor
EURO 2024'te heyecan sürerken C Grubu'nda Danimarka grubunu 2. sırada Slovenya ise 3. sırada tamamladı. Bu gruptaki maçların sona ermesinin ardından ortaya çıkan o gerçek ise futbol dünyasını hayrete düşürdü. İşte detaylar...
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Danimarka ve Slovenya'nın gruptaki sıralamasını ise sarı kartlar belirledi
SLOVENYA DAHA FAZLA KART GÖRDÜ
EURO 2024'te C Grubu'nda oynanan 3 maçın ardından Danimarka ve Slovenya 3 puan topladı.
Her iki takım da grup etabını 3 beraberlikle tamamlarken bu maçlarda 2 gol atıp kalelerinde 2 gol gördü.
Danimarka ve Slovenya'nın puan ve averajları aynı olması nedeniyle sıralamayı belirlemek için gördükleri kart sayısına bakıldı.
İki ekipte toplamda 6'şar sarı kart gördü.
Bu durum ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi.
Ayrıca iki takımın sırasıyla; puan, averaj, attığı gol, galibiyet sayısı, disiplin puanı( sarı ve kırmızı kart) eşit ise gruplar oluşurken de değerlendirilen elemelerdeki sıralamaya bakılır.
Yani Danimarka ile Slovenya'nın kartları da eşit olsaydı turu geçen taraf Danimarka olacaktı.
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