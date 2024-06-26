EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Bu sonuçların ardından İngiltere grubu lider tamamlarken Danimarka ikinci oldu. Slovenya üçüncü, Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

İngiltere ve Danimarka grupta ilk iki sırada yer aldığı, Slovenya ise en iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini aldı.