Haberler Haberler EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

EURO 2024'te heyecan sürerken C Grubu'nda Danimarka grubunu 2. sırada Slovenya ise 3. sırada tamamladı. Bu gruptaki maçların sona ermesinin ardından ortaya çıkan o gerçek ise futbol dünyasını hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 15:18
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EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

EURO 2024'te İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan arasında oynanan, golsüz beraberlikle biten karşılaşmalardan sonra C Grubu tamamlandı.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Bu sonuçların ardından İngiltere grubu lider tamamlarken Danimarka ikinci oldu. Slovenya üçüncü, Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

İngiltere ve Danimarka grupta ilk iki sırada yer aldığı, Slovenya ise en iyi 4 üçüncü arasında bulunduğu için son 16 biletini aldı.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Danimarka ve Slovenya'nın gruptaki sıralamasını ise sarı kartlar belirledi

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

SLOVENYA DAHA FAZLA KART GÖRDÜ
EURO 2024'te C Grubu'nda oynanan 3 maçın ardından Danimarka ve Slovenya 3 puan topladı.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Her iki takım da grup etabını 3 beraberlikle tamamlarken bu maçlarda 2 gol atıp kalelerinde 2 gol gördü.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Danimarka ve Slovenya'nın puan ve averajları aynı olması nedeniyle sıralamayı belirlemek için gördükleri kart sayısına bakıldı.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

İki ekipte toplamda 6'şar sarı kart gördü.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Bu durum ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Ayrıca iki takımın sırasıyla; puan, averaj, attığı gol, galibiyet sayısı, disiplin puanı( sarı ve kırmızı kart) eşit ise gruplar oluşurken de değerlendirilen elemelerdeki sıralamaya bakılır.

EURO 2024'te hayrete düşüren olay! Futbol dünyası bunu konuşuyor

Yani Danimarka ile Slovenya'nın kartları da eşit olsaydı turu geçen taraf Danimarka olacaktı.

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