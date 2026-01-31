Erzurumspor FK’dan evinde net galibiyet!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer’i farklı mağlup ederek puanını 45’e yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:43
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçında Erzurumspor FK, evinde SMS Grup Sarıyer'i ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Erzurumspor FK'nın galibiyet golleri 1. dakikada Eren Tozlu, 65. dakikada Sefa Akgün, 71. dakikada Brandon Baiye ve 90+5. dakikada Murat Cem Akpınar'dan geldi. Bu sonuçla Erzurumspor FK 45 puana yükseldi. SMS Grup Sarıyer ise 27 puanda kaldı. Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. SMS Grup Sarıyer ise sahasında Özbelsan Sivasspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Benhur ceza alanına doğru hareketlenen Eren Tozlu'yu gördü. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Cebrail'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kulasin'in sert şutunda kaleci Orbaniç, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada sol kanattan Orhan Ovacıklı'nın taşıdığı topla buluşan Benhur ceza sahası içerisinde uygun durumda olan Eren Tozlu'yu gördü. Eren'in topu düzeltip köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Benhur'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sefa Akgün'ün sert ve düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada ceza sahası sol çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa'nın ortasında arka direkte Yakup Kırtay kafayla topu içeriye çevirdi. Altı pas önünde Baiye, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada Murat Cem Akpınar, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4-0

DİĞER
