Haberler Haberler A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Galibiyet için hazırlandık

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Galibiyet için hazırlandık

A Milli Futbol Takımımız'da Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu'nda oynanacak Çekya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:15 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Galibiyet için hazırlandık

EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık."

"8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz."

Flaş Arda ve Kenan kararı! İşte A Milli Takım'ın ilk 11'i
Vakıf Katılım
DİĞER
Demet Şener’den ‘kutlama’ paylaşımı! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman evleniyor mu?
EURO 2024: Türkiye - Çekya | İlk 11'ler belli oldu
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
Slovakya ile Romanya el ele son 16 turunda!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Slovakya ile Romanya el ele son 16 turunda!
Flaş Arda ve Kenan kararı! İşte A Milli Takım'ın ilk 11'i
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Haziran)
Emeklilere refah payı var mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 20:57
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 20:47
Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı 19:13
Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! Gençlerbirliği'nden orta saha takviyesi! 18:12
Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı Şampiyon F.Bahçe Beko’nun bayrağı köprüye asıldı 18:01
Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı Türk Telekom'a Yunan forvet! Transfer açıklandı 17:57
Daha Eski
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı 17:47
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 16:48
"Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" "Bu çocuklar bizim çocuklarımız!" 16:23
Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! Bodrum FK genç yeteneği açıkladı! 16:19
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 16:08
Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! Türkiye - Çekya maçı tüm detaylar! 14:41