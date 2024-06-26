A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella: Galibiyet için hazırlandık

EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Tekrar mükemmel bir seyirci var. Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık."

"8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz."