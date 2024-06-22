Haberler Haberler Devlerin sessiz gecesi

Devlerin sessiz gecesi

D Grubu’ndaki liderlik mücadelesinde Hollanda ile Fransa 90 dakika sonunda golsüz berabere kaldı. Averajla zirvede olan Hollandalı Xavi Simons’ın golü VAR’da ofsayta takıldı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Devlerin sessiz gecesi

EURO 2024'ün zor gruplarından olan D Grubu'ndaki ikinci maçta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Didier Deschamps'ın yönetimindeki Fransa 0-0 berabere kaldı. Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen maçtan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 noktalandı. Böylelikle EURO 2024'te ilk kez bir maç golsüz sonuçlanmış oldu. Fransa'da önceki maçta burnu kırılan Kylian Mbappe, yedek kulübesinde bulunmasına rağmen maçta forma giymedi. Fransa'da Griezmann karşı karşıya iki net pozisyondan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte iki takım da 4 puana yükselirken, gruptaki kaderlerini son maça bırakmış oldu. Son sırada bulunan Polonya, bu sonucun ardından EURO 2024'e veda etti. Son maçlarda; Fransa, Polonya ile, Hollanda Avusturya ile kapışacak.

TARTIŞILAN OFSAYT KARARI

Simons'un 69'da attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.Yaklaşık 3 dakika VAR'da incelenirken, Hollanda cephesi iptal kararına büyük tepki gösterdi.

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