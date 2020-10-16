Dadaşlar coşacak

Süper Lig'in iki yeni ekibi Hatayspor ve Erzurumspor, Hatay'da kozlarını paylaşacak. Milli araya iyi girdiklerini, bu olumlu gidişatı Hatay'da da sürdürmek istediklerini vurgulayan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Ritmi yakalayan ve doğru giden takımdık ama milli ara oldu. İyi performansımızın üstüne koyarak yola devam etmek birinci önceliğimiz. Tek amacımız kazanmak. Oyun coşkusunu daha yukarılara çıkarmak istiyoruz" dedi.

TAKIM OLARAK HATAYSPOR'A HAZIRIZ

Milli takımlara giden futbolcularının sakatlanmadan dönmelerinin sevindirici olduğunu belirten Şifo Mehmet, "Milli takıma giden oyuncularımızdan kaleci Farnolle dün (önceki gün) geldi. Litvanya'yı adeta sırtlayan Novikovas yarın (bugün) öğleden sonra gelecek. Yedi günde 3 yüksek tempolu maç oynadı. Bakacağız ama sakatlanmadan dönmesi sevindirici bir durum. Petrus ve Kaan yok, onun haricinde takım olarak hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

HATAY BİZİM DİREKT RAKİBİMİZ

Erzurumspor'un Kamerunlu yeni transferi Petrus Boumal, Pazar günü karşılaşacakları Hatayspor'un güçlü bir takım ve kendileri için direkt bir rakip olduğunu söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "Hatayspor lige iyi bir başlangıç yaptı ve bizim direkt rakibimiz konumunda. Bu tarz takımlara karşı kazanmamız gerekiyor. Umarım 3 puanla evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.