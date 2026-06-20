CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu: İnsan kabullenemiyor!

Hakan Çalhanoğlu: İnsan kabullenemiyor!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti. Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:45
Hakan Çalhanoğlu: İnsan kabullenemiyor!

A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaçırdı. Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu! Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!

"BURALARA KOLAY GELMEDİK"

Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!"

Montella: Kader bizden yana değildi!
Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Dünya Kupası'na veda ettik! Türkiye 10 kişi Paraguay'a 1-0 kaybetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şenol Güneş'ten flaş Montella yorumu! "Sorumlusu o ve..."
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! 01:35
Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! 01:35
Potada şampiyon F.Bahçe Beko! Potada şampiyon F.Bahçe Beko! 01:35
Podolski'den F.Bahçe açıklaması! Podolski'den F.Bahçe açıklaması! 01:35
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! 01:35
Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... 01:35
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... 01:35
Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık 01:35
Koşudan sonra neden acıkırız? Koşudan sonra neden acıkırız? 01:35
G.Saray'a 19'luk kaleci! Özbek resmen istedi G.Saray'a 19'luk kaleci! Özbek resmen istedi 01:35
Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası 01:35
Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! 01:35