Almanya tur biletini 90+4'te kaptı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan Almanya-Fildişi Sahili karşılaşması ile devam etti. E Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanan iki takım, Toronto'da yer alan BMO Field'da karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie ile ağları sarsmayı başardı ve karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattılar. İkinci yarıda Almanya, Deniz Undav'ın golleri ile (68', 90+4') mücadelede 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve puanını 6'ya yükselten Panzerler, son 32 turuna yükseldi.

Almanya, grup aşamasının son maçında Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili'nin rakibi ise Curaçao olacak.

SINGO SAKATLANDI

Almanya'da Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane 60 dakika sahada kaldı. Fildişi Sahili'nde ise bir diğer Galatasaraylı yıldız Wilfried Singo 81 dakika sahada kalırken Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou, Trabzonsporlu Christ Oulai ve ÇAYKUR Rizesporlu Yahia Fofana maçın tamamında sahada kaldı.

Galatasaraylı Wilfried Singo, dakika 81'de yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Singo, maçın kalan bölümünde yerini Guela Doue'ya bıraktı.

Wilfried Singo'nun sakatlandığı pozisyon 👇 pic.twitter.com/AVFYrq2UGj — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Gol perdesini Fildişi Sahili açtı. Franck Kessie, boşta kalan topu ağlara gönderdi. 1-0 pic.twitter.com/7SzqcCOqMC — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

⚽ Amiri ortaladı, Deniz Undav tamamladı. Almanya beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/rj6pqhWtts — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026