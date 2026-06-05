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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 İskoçya arka planda

İskoçya arka planda

Brezilya ve Fas ile aynı grupta yer alan İskoçya’nın işi kolay olmayacak. 1998’den sonra ilk kez bu büyük kupaya katılma hakkı kazanan İskoçlar, en iyi 3.’lük için mücadele verecek

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
İskoçya arka planda

İskoçya Milli Takımı, 1998 yılından bu yana süren 28 yıllık hasretini noktaladı. İngiltere Premier Lig'de uzun yıllar görev yapan ve 2019'dan beri İskoçya'nın başında olan 62 yaşındaki Teknik Direktör Steve Clarke, takımını çok iyi tanıyor. Klasik 4-4-2 formasyonunu çok iyi uyguluyor. Savunmada ağır kalmaları ve kadroda geniş rotasyon şansının olmaması en büyük handikapları. Ayrıca forvette üst seviye yıldızları yok.

MCGİNN ÖN PLANA ÇIKIYOR

İskoçya'nın sol kanadında Adrew Robertson ve Kieran Tierney'nin bulunması en büyük güçleri. Aynı şekilde Aston Villa ile Avrupa Ligi kazanan takımın kaptanlarından John McGinn enerjisi ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor. Turnuvaya Haiti maçıyla başlayacak olmarı kendileri için gerçekten bir şans. 3 puanla başlayarak adım adım ilerlemeye çalışacaklar. En iyi üçüncülük şansı için averaj çok önemli.

TAKIMIN YILDIZI MCTOMİNAY

Dünya Kupası kadrosun dünyaca ünlü bir forvetleri belki yok ama Napoli'de yıldızını parlatan Scott McTominay ön planda yer alıyor. Teknik Direktör Steve Clarke, Mc- Tominnay'yi forvette de kullanıyor. McTominay'in performası takımı doğrudan etkileyecek.

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