Haiti'nin işi zor

C Grubu’nda zayıf halka olarak Haiti öne çıkıyor. Kupaya katılmaları başarı görülüyor.
Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Dünya Kupası'na 52 yıl sonra ilk kez katılıyorlar. Turnuvaya katılmaları bile başlı başına bir başarı sayılıyor. C Grubu'nda 4 takım arasında en zayıf halka hiç kuşkusuz Haiti olacak. Teknik Direktör Sebastien Migne, takımını hızlı kontralarla ileri çıkarmaya çalışıyor. Grup maçlarında rakiplerine karşı kapanarak hızlı kontralar arayacaklar. Wolverhampton'lu 10 numara Bellegarde, eski Kayserisporlu forvet Duckens Nazon, Rize'li dev golcü Pierrot ve Sunderland'in golcüsü Wilson İsidor öne çıkan isimler. Hazırlık maçındaki 4-0'lık Yeni Zelanda galibiyeti dikkatleri topladı.