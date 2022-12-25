Lionel Messi'nin giydiği kaftana 1 milyon dolar

Barwani, twitter hesabından yaptığı açıklamada biştin Arap dünyası için son derece önemli olduğunun altını çizerken Messi'ye bişti kendilerine vermeleri için dev bir teklif sundu. Milletvekili, "O an stadyumdaydım ve yaşananları canlı izliyordum.

Katar Emiri, Messi'ye bişti verdiğinde bunun Arap dünyası için unutulmaz bir an olduğunu anlamıştım" dedi. Ahmed Al Barwani, "Tüm dünyaya, Arap dünyasının nasıl bir birlik içerisinde olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Şövalyelik ve bilgeliğin sembolü olan biştin bizimle kalması için Messi'ye böyle bir teklif yaptık ve cevap bekliyoruz. Eğer Messi teklifimizi kabul ederse bişt bir daha kimse tarafından giyilmeyecek ve o anı anmak için müzede sergilenecek. Bunu hem yaşadığımız gururu ve o anı bizlere tekrar tekrar yaşatmak hem de Arap dünyasının her şeyi yapabileceğini hatırlayabilmek için istiyoruz" yorumunda bulundu.