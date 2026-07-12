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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İngiltere'de Bellingham'ın golü tartışma yarattı! FIFA'dan açıklama geldi

İngiltere'de Bellingham'ın golü tartışma yarattı! FIFA'dan açıklama geldi

İngiltere'yi yarı finale taşıyan Jude Bellingham'ın ilk golü öncesinde yaşanan pozisyon tartışma yarattı. FIFA, sensörlü top verilerini paylaşarak topun kamera kablosuna temas ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 09:19
İngiltere'de Bellingham'ın golü tartışma yarattı! FIFA'dan açıklama geldi

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadelede Norveç, Andreas Schjelderup'un ilk yarıda attığı golle öne geçti. Ancak İngiltere, devre bitmeden Jude Bellingham'ın kaydettiği golle eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Bellingham, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkarak attığı golle İngiltere'yi yarı finale taşıdı.

Bellingham'ın ilk golü öncesinde ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Norveç kalecisi Orjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşunda topun stadyumdaki kamera kablosuna çarparak yön değiştirdiği iddiaları gündeme geldi. Pozisyonun devamında İngiltere beraberlik golünü bulunca, tartışmalar kısa sürede büyüdü.

Yaşananların ardından FIFA, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sensörlü topun verilerinin incelendiği ve herhangi bir temasa rastlanmadığı belirtildi.

FIFA açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin 45+2. dakikada attığı beraberlik golünden önce, topun içindeki sensör grafiklerinde herhangi bir sapma tespit edilmedi. Bu nedenle topun kamera kablosuna temas ettiğine ve bu temasın topun yönünü değiştirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır."

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