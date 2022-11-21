Eski Tunuslu futbolcudan iddalı açıklama! Fransa maçı...

Tunus'un eski yıldız futbolcularından Ali el-Kaabi, ülkesinin Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz yapabileceğini söyledi.

Kaabi, 44 yıl önce Tunus'un Dünya Kupası'nda ilk golünü atan isim olarak tarihe geçti. Arjantin'de 1978'de düzenlenen turnuvada Meksika karşısında 3-1 galip ayrılan Tunus'un ilk golü Kaabi'den gelmişti.

Efsane futbolcu, Tunus Milli Takımı'nın Katar'daki başarı şansını AA muhabirine değerlendirdi.

Tunus'un elemelerde iyi bir sınav verdiğini belirten Kaabi, Dünya Kupası'nda da bu ivmenin devam edebileceğini düşünüyor.

"Tunus halkının istediği başarıyı elde edeceğimize inanıyorum"

Kaabi, "Futbolda hazır olma, odaklanma ve rakibi okumak çok önemli. Bunları yerine getiren takım başarılı olur. Milli Takım bazı eksikliklerine rağmen büyük deneyim kazandı. Milli Takım'ın grubundaki rakiplerine baktığımız zaman, Tunus halkının istediği başarıyı elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

İran'la geçen hafta oynanan hazırlık maçını Tunus'un 2-0 kazandığını aktaran Kaabi, "Suudi Arabistan'da son kamp çalışmalarını takip etme fırsatı bulduğum Teknik Direktör Celal el-Kadri liderliğindeki Milli Takım kadrosunun iyi seçilmiş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İlk hedef ikinci tura çıkmak

Tunus, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Danimarka, Fransa ve Avusturalya ile mücadele edecek.

İlk hedefin ikinci tura çıkmak olduğunu ve bunun için ilk maçın çok önemli olduğunu vurgulayan 69 yaşındaki Kaabi, "İlk maçımızı Danimarka ile oynayacağız. İlk maç genellikle geri kalan maçların anahtarıdır. Bu yüzden fiziksel ve taktiksel olarak iyi olan Danimarka'dan önce oyuna odaklanmamız gerekiyor. İkinci maçı ise Avustralya ile oynayacağız; fiziksel olarak güçlü olmasının yanında agresif futboluyla öne çıkan bir takım. Milli futbolcularımızın bu maça da iyi hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tunus, eski dünya şampiyonu Fransa'yı şaşırtabilir"

Gruptaki diğer rakipleri Fransa'nın başının sakatlıklarla dertte olduğunu hatırlatan Kaabi, şunları söyledi:

"Fransa Milli Takımı, Pogba, Kante ve Nkunku gibi oyuncularını sakatlıklarından dolayı değiştirmek zorunda kaldı. Bu değişikliklerin ardından Tunus, eski dünya şampiyonu Fransa'yı şaşırtarak onları utandırabilir."

Eski yıldız futbolcu, daha önce katıldığı Dünya Kupası finallerinde grup aşamasını hiç geçemeyen Tunus'un bu kez sürpriz yapabileceğini söyledi.

Dünya Kupası'na Arap coğrafyasından katılan takımları da değerlendiren Kaabi, "Suudi Arabistan ile Katar, Dünya Kupası'na yıllardır hazırlanıyor, bu yüzden iyi sonuçlar elde edebilirler. Güçlü bir futbol ligine sahip Fas, Avrupa'da oynayan birçok futbolcuya sahip; bu yüzden Dünya Kupası'nda başarılı takımlar arasında yer alacağını düşünüyorum." dedi.

Tunus Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı

"Kartaca Kartalları" lakabıyla anılan Tunus Milli Futbol Takımı, ilk uluslararası maçını 1957'de komşusu Libya ile yaptı. Başkent Tunus'ta oynanan maçtan Kartaca Kartalları, 4-2 galip ayrıldı.

1960'ta FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonuna (CAF) katılan Tunus, Afrika Uluslar Kupası'na en çok katılan takım olarak ön plana çıktı.

Dünya Kupası'na daha önce 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de olmak üzere 5 kez katılma şansı yakalayan Tunus Milli Futbol Takımı, her defasında ilk turda elendi.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Danimarka, Fransa ve Avusturalya'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele verecek olan Tunus, ilk olarak 22 Kasım Salı günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Bu, Tunus ile Danimarka'nın futbol tarihlerindeki ikinci maç olacak. İki takım arasında Mayıs 2002'de oynanan hazırlık maçı Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.