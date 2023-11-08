ALTIN KAFES OYUNCULARI (RESİMLİ) | Altın Kafes oyuncuları ve karakterler

ALTIN KAFES OYUNCULARI (RESİMLİ) | atv, yeni dizisi Altın Kafes'in ilkl fragmanını diziseverlerle buluşturdu. ARC FİLM imzalı Altın Kafes'in senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. . Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte dAltın Kafes oyuncuları ve karakterler...

ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın kapılarını aralayacak.

ALTIN KAFES OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aytaç Şaşmaz - Onur ☝

Şifanur Gül - Zeynep ☝

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan ☝

Hayal Köseoğlu - Ahu ☝

Hilmi Cem İntepe - Cihan ☝

Murat Kılıç - Ayhan ☝

Kaan Turgut - Kenan ☝

Sümeyra Koç - Alara ☝

Eda Nur Gülbudak - Berna ☝

Buse Orcan - Şeniz ☝

Gurur Çiçekoğlu - Hikmet ☝

Cansu Mumcu - Şule ☝

Ali Kayra Kul - Kaan ☝

Sacide Taşaner - Zümrüt ☝