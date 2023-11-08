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ALTIN KAFES OYUNCULARI (RESİMLİ) | Altın Kafes oyuncuları ve karakterler

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Altın Kafes, ilk fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün paylaştığı Altın Kafes, aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında 'Altın Kafes oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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ALTIN KAFES OYUNCULARI (RESİMLİ) | Altın Kafes oyuncuları ve karakterler

ALTIN KAFES OYUNCULARI (RESİMLİ) | atv, yeni dizisi Altın Kafes'in ilkl fragmanını diziseverlerle buluşturdu. ARC FİLM imzalı Altın Kafes'in senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. . Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte dAltın Kafes oyuncuları ve karakterler...

ALTIN KAFES KONUSU NEDİR?

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın kapılarını aralayacak.

ALTIN KAFES OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Aytaç Şaşmaz - Onur

Şifanur Gül - Zeynep

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan

Hayal Köseoğlu - Ahu

Hilmi Cem İntepe - Cihan

Murat Kılıç - Ayhan

Kaan Turgut - Kenan

Sümeyra Koç - Alara

Eda Nur Gülbudak - Berna

Buse Orcan - Şeniz

Gurur Çiçekoğlu - Hikmet

Cansu Mumcu - Şule

Ali Kayra Kul - Kaan

Sacide Taşaner - Zümrüt

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