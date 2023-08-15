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ŞEBEKE DİZİSİ OYUNCULARI | TRT Tabii Şebeke dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden mi alıntı?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yer alan aksiyon türündeki dizi Şebeke, ilk bölümleriyle diziseverelerin beğenisini kazandı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra alışılmışın dışındaki konusuyla da herkesi ekran başına kilitleyen Şebeke dizisi hakkında, arama motorlarında 'TRT Tabii Şebeke dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden mi alıntı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 14:30
ŞEBEKE DİZİSİ OYUNCULARI | TRT Tabii Şebeke dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden mi alıntı?

ŞEBEKE DİZİSİ OYUNCULARI | Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu'nun oturduğu TRT Tabii'nin dizisi Şebeke, televizyon ekranlarında da yerini aldı. Daha ilk sezonuyla milyonları ekran başına kilitleyen Şebeke'de başarılı senaryonun yanı sıra oyuncular da sıra dışı performanslarıyla seyircileri kensilerine hayran bıraktı. Peki TRT Tabii Şebeke dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Gerçek hikayeden mi alıntı? İşte merak edilenler...

ŞEBEKE DİZİSİ KONUSU NE?

Şebeke, devlete sızmış bir terör örgütünü anlatmaktadır. Bir gazeteci, devletin her biriminde mensupları olan çok gizli bir örgütü araştırırken infaz edilince, Başkomiser Ali bu cinayetin faillerini ve örgütü araştırmaya başlar. Ancak bu süreçte, etrafı hainlerle dolu olan Ali'yi zorlu bir mücadele beklemektedir.

ŞEBEKE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

  • Furkan Palalı
  • Pelin Karahan
  • Eren Hacısalihoğlu
  • Ceyda Ateş
  • Savaş Satış
  • Mehmet Polat
  • Ercan Demirel

ŞEBEKE DİZİSİ GERÇEK HİKAYEDEN Mİ ALINTI?

Şebeke dizisinin senaryosu İbrahim Elma tarafından yazılmıştır.

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