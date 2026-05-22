Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 22 Mayıs | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları dar banttaki hareketini sürdürüyor. 22 Mayıs 2026 sabahı paylaşılan son verilere göre; KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, dünkü seansı yüzde 0,2 yükselişle 6 milyon 606 bin liradan tamamladı. Ons altının küresel piyasalarda 4.471 dolar seviyelerinde dengelenmesiyle birlikte serbest piyasada gram altın 6.622 lira bandından alıcı buluyor. Yatırımcıların mercek altına aldığı "altın fiyatları bugün ne kadar" ve "çeyrek altın ne kadar oldu" sorularının güncel yanıtları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:58
CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Mayıs Cuma günü, altın piyasası haftalık kapanış öncesinde sakin bir seyir izliyor. Çarşamba günü yaşanan düşüşle 6 milyon 595 bin liraya kadar gerileyen standart altının kilogram fiyatı, dünkü seans içi hareketlerinde en yüksek 6 milyon 655 bin lirayı gördükten sonra gün sonuna doğru 6 milyon 606 bin lirada dengelendi. Küresel piyasalarda Fed'in izlediği sıkı para politikası mesajlarının ardından ons altının 4.471 dolara çekilmesi, iç piyasada fiyatların yukarı yönlü ivmesini sınırladı. Borsada dün toplam 8 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşirken, gözler haftanın son işlem günündeki ABD verilerine çevrildi. İşte Kapalıçarşı ve borsa verileriyle şekillenen güncel rakamlar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.650,58 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.651,51 TL

22 MAYIS CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,73 (Alış) - 45,74 (Satış)

◼EURO: 53,08 (Alış) - 53,11 (Satış)

◼STERLİN: 61,62 (Alış) - 62,01 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 22 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 503 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dünkü kapanışta 4 bin 503 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,79, bileşik getirisi yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,4958, satışta 45,6781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4771, satışta 45,6593 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 159,246 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 104,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.649,40 TL 6.650,28 TL
Çeyrek Altın 10.802,00 TL 10.900,00 TL
Yarım Altın 21.605,00 TL 21.792,00 TL
Tam Altın 41.947,87 TL 42.773,61 TL
Ata Altın 43.293,80 TL 43.126,11 TL
22 Ayar Bilezik 6.041,26 TL 6.102,73 TL
Gümüş 112,146 TL 112,249 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Mayıs Cuma günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.

Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı 01:27
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
F.Bahçe için Greenwood iddiası! 01:27
F.Bahçe için Sarri iddiası! 01:27
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek 01:27
Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! 01:27
TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! 01:27
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur 01:27
Kocaman kolları sıvadı! 3 ismi F.Bahçe'ye getiriyor 01:27
Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı 01:27
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! 01:27