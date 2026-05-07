Simay Goral’dan büyük başarı

Antalya, 22. Dünya Kempo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 80 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye'yi Minik Yıldızlar kategorisinde temsil eden 11 yaşındaki Simay Goral, büyük başarı elde etti. 2025'te Minik Yıldızlar Semi Kempo'da 2 Türkiye şampiyonluğu kazanıp milli takıma çağrılan genç sporcu, şampiyonada 5 kategoride 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
