Mete Gazoz’dan bronz madalya

Olimpiyat şampiyonu Red Bull sporcusu Mete Gazoz, Meksika'nın Puebla kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağında, klasik yay bireysel erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük maçında Meksikalı rakibi Matias Grande'yi mağlup eden milli sporcu, organizasyonu toplamda üç madalyayla tamamladı.