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Eski NFL oyuncusu Demaryius Thomas 33 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi: ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Roswell kenti polis departmanından Tim Lupo, yaptığı açıklamada, eski NFL oyuncusu Thomas'ın evinde ölü bulunduğunu belirterek, "İlk bulgular ölümün sağlık sorunundan kaynaklandığı yönünde, aksini düşünmek için bir neden yok." dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 13:22
Eski NFL oyuncusu Demaryius Thomas 33 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Roswell kenti polis departmanından Tim Lupo, yaptığı açıklamada, eski NFL oyuncusu Thomas'ın evinde ölü bulunduğunu belirterek, "İlk bulgular ölümün sağlık sorunundan kaynaklandığı yönünde, aksini düşünmek için bir neden yok." dedi.

Kariyeri boyunca New York Jets, New England Patriots, Houston Texans ve Denver Broncos takımlarında top tutucu (wide receiver) pozisyonunda oynayan Thomas, bu yıl haziran ayında emekli olmuştu.

Thomas, 2016 yılında 50'ncisi düzenlenen NFL'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Denver Broncos ile kupayı kaldırmıştı. Deneyimli oyuncu, 4 kez de NFL All-Star takımlarına seçilmişti.

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