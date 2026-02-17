Canlı altın fiyatları | 17 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın kritik işlem gününde altın piyasası rotasını kararlı bir şekilde yukarı kırdı. KMKTP bünyesinde gerçekleşen seans sonunda standart altının kilogram fiyatı, cuma günü kaydedilen 7 milyon 250 bin liralık kapanış değerinden hızlı bir sıçrayış yaparak 7 milyon 330 bin liraya yerleşti. Gün içerisinde en düşük 7 milyon 290 bin lira seviyelerini test eden kıymetli metal, kapanışa doğru artan alım iştahıyla birlikte günü %1,1'lik bir primle tamamladı. Küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz beklentilerinin ons tarafındaki etkilerinin iç piyasada doğrudan karşılık bulması, altın fiyatlarını son dönemin en yüksek seviyelerinden birine taşıdı. İşte 17 Şubat 2026 serbest piyasada altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.973,56 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.974,41 TL

17 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,71 (Alış) - 43,74 (Satış)

◼EURO: 51,76 (Alış) - 51,84 (Satış)

◼STERLİN: 59,52 (Alış) - 59,58 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 976 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda, haftanın ilk günü kapanışı itibarıyla 4 bin 976 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,06, bileşik getirisi yüzde 35,80 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6070, satışta 43,7817 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1856, sterlin/dolar paritesi 1,3635 ve dolar/yen paritesi 153,396 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 yükselişle 67,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.973,56₺

▶Gram Altın Satış: 6.974,41₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.793,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.949,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.589,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.828,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.691,02₺

▶Tam Altın Satış: 47.634,60₺

▶Ata Altın Alış: 48.150,12₺

▶Ata Altın Satış: 49.388,02₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.630,69₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.695,39₺

▶Gümüş Alış: 106,82₺

▶Gümüş Satış: 106,95₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Şubat Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.