Portekiz Liechtenstein 11-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa U21 Şampiyonası'nda Portekiz ile Liechtenstein'ın karşı karşıya geldiği mücadeleden tarihi bir sonuç çıktı. Rakibine gol yağdıran Portekiz, müsabakadan 11-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleyi ablukaya alan Portekiz, soyunma odasına 9-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıda vites düşüren Portekiz 2 gol daha buldu ve rakibini 11-0 mağlup etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Tavares, Almeida, Goncalo Matias (4), Fabio Silva (2), Fabio Vieira, Tiago Tomas ve Francisco kaydetti.