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Portekiz Liechtenstein 11-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa U21 Şampiyonası'nda Portekiz sahasında Liechtenstein'ı konuk etti. Mücadeleyi 11-0 kazanan ev sahibi ekip sansasyonel bir sonuca imza attı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Tavares, Almeida, Goncalo Matias (4), Fabio Silva (2), Fabio Vieira, Tiago Tomas ve Francisco kaydetti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 11:13
Portekiz Liechtenstein 11-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa U21 Şampiyonası'nda Portekiz ile Liechtenstein'ın karşı karşıya geldiği mücadeleden tarihi bir sonuç çıktı. Rakibine gol yağdıran Portekiz, müsabakadan 11-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleyi ablukaya alan Portekiz, soyunma odasına 9-0 üstünlükle girdi. İkinci yarıda vites düşüren Portekiz 2 gol daha buldu ve rakibini 11-0 mağlup etti.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Tavares, Almeida, Goncalo Matias (4), Fabio Silva (2), Fabio Vieira, Tiago Tomas ve Francisco kaydetti.

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