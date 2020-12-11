Kasımpaşa - Denizlispor maçı CANLI

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Denizlispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

11 maçta 15 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren ev sahibi Kasımpaşa, düşme hattındaki rakibini devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Lacivert-beyazlılar ayrıca evinde 12 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen 6 puanlı Denizlispor ise Kasımpaşa'yı mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR CANLI





KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sadiku, Tarkan, Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

Denizlispor: Cenk Gönen, Bakalorz, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Rodallega, Sacko

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Denizlispor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.