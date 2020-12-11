Haberler Denizlispor Kasımpaşa - Denizlispor maçı CANLI

- Denizlispor maçı CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. haftanın açılış maçında , sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Evinde 12 maçtır galibiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlılar, bu seriye son vermeyi hedefliyor. Düşme hattındaki Horozlar da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp rahatlamak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 18:56
Kasımpaşa - Denizlispor maçı CANLI

'de 12. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında ile Denizlispor, Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

11 maçta 15 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren ev sahibi Kasımpaşa, düşme hattındaki rakibini devirerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Lacivert-beyazlılar ayrıca evinde 12 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen 6 puanlı Denizlispor ise Kasımpaşa'yı mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR CANLI


KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sadiku, , Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

Denizlispor: Cenk Gönen, Bakalorz, Fabiano, , Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, , Rodallega, Sacko

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Denizlispor'u karşı karşıya getiren mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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