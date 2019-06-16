Paraguay 2-2 Katar - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Copa America 2019 Haberleri Paraguay 2-2 Katar

Paraguay 2-2 Katar

Paraguay 2-2 Katar

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) B Grubu maçında Paraguay ile Katar 2-2 berabere kaldı.

'da düzenlenen 46. 'nın B Grubu mücadelesinde Paraguay ile turnuvaya özel davetle katılan Katar karşılaştı.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede Paraguay, 4. dakikada penaltıdan ve 56. dakikada Derlis Gonzalez'in attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Katar, 68. dakikada Almoez Ali ve 77. dakikada Boualem Khoukhi'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

C Grubu'nun ilk maçı, Uruguay ile Ekvador arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

  1. 17.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paraguay 2-2 Katar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN