Paraguay 2-2 Katar
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Paraguay ile Katar 2-2 berabere kaldı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu mücadelesinde Paraguay ile turnuvaya özel davetle katılan Katar karşılaştı.
Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede Paraguay, 4. dakikada penaltıdan Oscar Cardozo ve 56. dakikada Derlis Gonzalez'in attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Katar, 68. dakikada Almoez Ali ve 77. dakikada Boualem Khoukhi'nin kaydettiği gollerle durumu 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
C Grubu'nun ilk maçı, Uruguay ile Ekvador arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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