CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Bursaspor Bursaspor 'da Adem Çağlayan istifa ettiğini duyurdu!

Bursaspor 'da Adem Çağlayan istifa ettiğini duyurdu!

Bursaspor'da deplasmanda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Adem Çağlayan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 20:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursaspor 'da Adem Çağlayan istifa ettiğini duyurdu!

Bursaspor'da deplasmanda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Adem Çağlayan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor'da teknik direktörü Adem Çağlayan, deplasmanda alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gazetecilere konuşan Çağlayan, hafta içi Pazartesi günü istifa kararı aldığını, ancak sezon sonu şampiyonluk umutlarını korumak için maçı beklediğini söyledi.

'BENİM İÇİN BURSASPOR SAYFASI PAZARTESİ KAPANMIŞTI'

Açılmasında, Pazartesi günü istifa kararı aldığını bu maçı oynayıp galibiyetle bitirmeyi düşündüğünü dile getiren Çağlayan, "Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia. İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var, lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor'un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık, nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik" dedi.

Tedesco'dan Ederson açıklaması!
F.Bahçe'den Ederson açıklaması!
DİĞER
Sadettin Saran'dan Samsunspor - Fenerbahçe maçı kararı! Futbolculara maç sonu müjdesi...
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Gaziantep FK İstanbul'da kazandı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Avrupa şampiyonu! Milliler Avrupa şampiyonu! 19:41
Barcelona'ya Sevilla şoku! Fark yediler Barcelona'ya Sevilla şoku! Fark yediler 19:36
Tedesco'dan Ederson açıklaması! Tedesco'dan Ederson açıklaması! 19:24
Göztepe-Başakşehir | CANLI Göztepe-Başakşehir | CANLI 19:23
F.Bahçe'den Ederson açıklaması! F.Bahçe'den Ederson açıklaması! 19:01
Ayhancan Güven: Rakibim beni geçseydi... Ayhancan Güven: Rakibim beni geçseydi... 18:40
Daha Eski
Ferdi'li Brighton berabere kaldı! Ferdi'li Brighton berabere kaldı! 18:05
Newcastle evinde kazandı! Newcastle evinde kazandı! 18:03
Iğdır FK son nefeste! Iğdır FK son nefeste! 18:02
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 18:01
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 17:48
Samsunspor-F.Bahçe | CANLI Samsunspor-F.Bahçe | CANLI 17:24