Ömer harekatı
Transferde atağa kalkan Bursaspor, Ömer Şişmanoğlu’nu gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki golcü, Timsah’ın teklifine sıcak bakıyor.
Timsah'ın, geçen sezon Yeni Malatya'da forma giyen 29 yaşındaki forvetin bonservisinin elinde olmasını fırsat olarak gördüğü belirtilirken; tarafların görüşmelere başladığı iddia edildi. Birçok takımdan teklif alan tecrübeli oyuncunun, Timsah'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Kariyerine Alman ekibi Hamburg'da start veren Ömer, Türkiye kariyerine 2009'da Kayserispor'la başladı. Ardından Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor ve Göztepe formaları giyen başarılı oyuncu, geçen sezon Yeni Malatya ile anlaşmıştı. Sakatlıklar yaşadığı sezonda 21 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 3 asistle oynadı. Ömer, Türkiye A2'yle 3, U21'le ise 6 maçta görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.
- 19.7.2019
-
Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'e...
Toplam 1
Yorum
mustafa inşallah emre mor gibi şımarıp yüzümüzü kara çıkarmaz
-
Sağ bek arayan Beşiktaş Mert Yılmaz'ı gündemine aldı
Toplam 1
Yorum
savaş Başkanım Sol stoper Tamam. Dorukhan ve medel kalsın ortasahaya yinede 2 oyuncu lazım.sol çizgiye de1 oyuncu.Birde santrafor alınırsa BJk şamp
-
Jean Michael Seri İstanbul'da! Galatasaray son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
By Mert Karşılama töreninde Albayrak'ı göremeyince içim cız etti .
Ömer harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.