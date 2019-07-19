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19 Temmuz 2019, Cuma
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Ömer harekatı

Ömer harekatı

atağa kalkan , ’nu gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki golcü, Timsah’ın teklifine sıcak bakıyor.

Timsah'ın, geçen sezon 'da forma giyen 29 yaşındaki forvetin bonservisinin elinde olmasını fırsat olarak gördüğü belirtilirken; tarafların görüşmelere başladığı iddia edildi. Birçok takımdan teklif alan tecrübeli oyuncunun, Timsah'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Kariyerine Alman ekibi Hamburg'da start veren Ömer, kariyerine 2009'da 'la başladı. Ardından Antalyaspor, , , ve formaları giyen başarılı oyuncu, geçen sezon Yeni ile anlaşmıştı. Sakatlıklar yaşadığı sezonda 21 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 3 asistle oynadı. Ömer, Türkiye A2'yle 3, U21'le ise 6 maçta görev yaptı ve 1 kez ağları sarstı.

  1. 19.7.2019
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