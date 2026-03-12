Erzurumspor’a celme

Lider Erzurumspor FK, deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Bu sezon 3. kez mağlup olan Dadaşlar’ın 12 maçlık galibiyet serisi bitti
Lider Erzurumspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibinin gollerini 62 ve 67'de Emre Kaplan ve 73'te Benny kaybetti. Mavi-beyazlıların tek golü ise 90+1'de Eren Tozlu'dan geldi. Bu sonuçla birlikte bu sezon 3. kez mağlup olan Dadaşların 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Gelecek hafta Erzurumspor, Hatayspor'a ağırlayacak. Ümraniye ise Sivasspor'a konuk olacak.