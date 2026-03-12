CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor’a celme

Erzurumspor’a celme

Lider Erzurumspor FK, deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Bu sezon 3. kez mağlup olan Dadaşlar’ın 12 maçlık galibiyet serisi bitti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Erzurumspor’a celme
Lider Erzurumspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibinin gollerini 62 ve 67'de Emre Kaplan ve 73'te Benny kaybetti. Mavi-beyazlıların tek golü ise 90+1'de Eren Tozlu'dan geldi. Bu sonuçla birlikte bu sezon 3. kez mağlup olan Dadaşların 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Gelecek hafta Erzurumspor, Hatayspor'a ağırlayacak. Ümraniye ise Sivasspor'a konuk olacak.
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 01:03
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 01:03
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01:03
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 01:03
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 01:03