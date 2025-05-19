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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig aşkına

Süper Lig aşkına

1. Lig play-off 2. tur ilk maçında bugün Boluspor ile Bandırmaspor saat 20.00’de, Bolu’nun sahası bakımda olduğu için Sakarya’da karşılaşacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Süper Lig aşkına

Trendyol 1. Lig'de playoff 2. tur ilk maçında bugün Boluspor ile Bandırmaspor saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak. İlk tur maçlarında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0, Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek adını ikinci tura yazdırmıştı. Rövanş, 23 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak.

3. LİG'DE RÖVANŞ GÜNÜ

Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları bugün yapılacak. Rakiplerine üstünlük kuran takımların adını finale yazdıracağı rövanş maçlarının programı şöyle: 15.30 Sebat Gençlik-K.Maraş İstiklal (0-2), 16.00 Ayvalıkgücü Belediye- Küçükçekmece Sinopspor (0-1), 16.00 Karşıyaka-Muşspor (0-0), 20.00 Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor (1-0).

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