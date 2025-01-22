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Ankaragücü'nden iki transfer
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü transferde önemli hamleler yaptı. Sarı-lacivertli kulüp; Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ve Makedonya Ligi takımı Gostivar'da forma giyen kaleci Erten Ersu ile anlaşmaya vardı. İki isimle de 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi.
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