Camara bombası

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya giden Manisa FK, transfer için kolları sıvadı. Adem Büyük'le görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan Idrissa Camara'yı transfer gündemine aldı.
Geleceksezon yeni bir yapılanmaya giden Manisa FK, transfer için kolları sıvadı. Adem Büyük'le görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan Idrissa Camara'yı transfer gündemine aldı. Sözleşmesi biten 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla temas kuran Manisa ekibini bu transferde önemli rakipler bekliyor. 1. Lig'den birçok ekibin gündemine olan Camara'nın gelecek günlerde kararını vereceği öğrenildi. 2020 yılında Ümraniyespor'a imza atan genç kanat oyuncu, geçen sezon 29 maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı. Camara, kanatların yanı sıra forvette de oynuyor.