Eşleşmeler belli olacak

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ile Ankaragücü dışında bir üst lige çıkacak üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta Bandırma, İstanbulspor ve Erzurumspor'un ardından Eyüp oynamaya hak kazandı. Son hafta oynanacak maçların ardından play-off eşleşmeleri netleşecek. Lig 3'sü ile 6.'sı, 4. ile 5. yarı finalde ikişer maç üzerinden karşılaşacak. Ligde 61 puanlı Bandırma 3., 59 puanlı İstanbulspor 4., 58 puanlı Erzurumspor 5. ve 54 puanlı Eyüp 6. durumda bulunuyor. İstanbulspor ile Bandırma son haftada birbirlerine rakip olacak. Erzurum, Denizli deplasmanında, ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşen Eyüp de Balıkesir'de puan arayacak.