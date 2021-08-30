TFF 1. Lig'den haberler

DADAŞLAR COSTU



TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Erzurumspor, sezona süper başlayıp ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Bandırmaspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Erzurum ekibi, ilk yarıda daha atak görünen taraftı. Dadaşlar, Ahmet Canbaz ve Oltan, Marmara ekibi ise Landel'le çerçeveyi bulamadı ve ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda ise üstün olan taraf Bandırmaspor, Akabueze ve Keny'le net fırsatlar yakaladı. Ancak Bandırma'nın forvetlerine kaleci Szumski geçit vermedi. Maç berabere tamamlanacak derken, sahneye Mustafa Akbaş çıktı. 84'te Gökhan Alsan'ın ortasında Mustafa Yumlu kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mustafa Akbaş, kafayla ağları sarsıp maçın sonucunu ilan etti.



TARZAN 3'TE 3 YAPTI



TFF 1. Lig'in flaş ekibi Manisa FK, galibiyet halkasına şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan G.Birliği'ni de ekledi. Siyah-beyazlılar, başkent deplasmanında Kouter, Nizamettin ve Tormin'in golleriyle sürpriz bir galibiyet imza attı. Tarzanlar, 3'te 3 yaparken, evinde üst üste 2. yenilgisini alan G.Birliği 1 puanda kaldı.



A.GÜCÜ İLK 45'TE BİTİRDİ



SÜPER Lig'den düşen Denizlispor ve A.Gücü, Denizli'de karşılaştı. Başkent ekibi, ilk yarıda Yusuf ve Ali Kaan'ın (2) golleriyle 3-0'ı yakaladı. A.Gücü'nde Cem 40'ta, Denizli'de Erdal 75'te kırmızı kart gördü. Skoru koruyan sarı-lacivertliler, üst üste iki beraberliğin ardından 3 puanla tanıştı. Horozlar ise art arda 3. yenilgisini aldı.



BOĞALAR'DAN FARKLI SİFTAH



TFF 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan İstanbulspor ve Altınordu, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Boğalar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i play-off finalinde kaçıran flaş rakibi karşısında üç farklı bir galibiyete imza attı. 12'de Cajic, 59'da Melih ve 82'de Berkay'la 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, üst üste iki mağlubiyetin ardından yeni teknik direktörü Cem Bağcı'yla ilk galibiyetini aldı. Muzaffer'in 73'te kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Altınordu ise üst üste ikinci yenilgisini alırken, TFF 1. Lig'de henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.