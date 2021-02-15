Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor yine dipte

yine dipte

. Lig'de ikinci yarının ilk iki maçını kazanarak düşme hattından sıyrılan 'un sevinci kısa sürdü. , son iki maçında ve 'a mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:58
Akhisarspor yine dipte

'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçını kazanarak düşme hattından sıyrılan 'un sevinci kısa sürdü. Son iki maçında ve 'a mağlup olan , alt sıralardaki rakipleri ile Balıkesirspor'un berabere kalıp 20'şer puana ulaşmasıyla kendisini 3 hafta sonra yeniden 19 puanla düşme hattında buldu. Ligde bu hafta Menemenspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak.

Akhisarspor'da taraftarlar, yönetim dışından başkanlığı yürüten 'in kulübün yöneticiliğini ve avukatlığını da yapan kardeşi 'in sosyal medyada 'ın maçındaki penaltı itirazları yapılan pozisyonla ilgili yorumlarına tepki gösterdi. Bir televizyon kanalında yorumculuğu da yapan Özbey, kişisel sosyal medya hesabında pozisyonun penaltı olmadığını savunurken geçen hafta oynanan Balıkesirspor maçında ilk yarıda takımın 9 kişi kalıp mağlup olduğunu belirten taraftarlar, "Yöneticisiyim dediği kulübü geçen hafta 40 dakikada 9 kişi bıraktılar, çatır çatır doğradılar bir tane yazı yazmadı" yorumları yaptı.

ÇEKDAR'DAN 3 YILLIK İMZA

Akhisarspor, 1.5 yıldır takımda forma giyen Çekdar Orhan'ın Mayıs 2022'de bitecek kontratını 3 yıl daha uzattı. Yeşil-siyahlılar, 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme yeniledi. Geçen sezon başında Galatasaray altyapısından transfer edilen Çekdar, bu yıl ligde 3 gol attı.



Kaynak: DHA

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