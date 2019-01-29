Hatayspor fırtınası
Kupada çeyrek finale çıkan Güney ekibi, Karabük engelini Caner ve Korkishko’yla aşarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Hatayspor, ligde de Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. 15'te Mesut'un serbest vuruşta Caner Hüseyin vuruşuyla ağları buldu: 1-0. 48'de Cihan, Karabük'ü 10 kişi bıraktı.
KARABÜK 8 KİŞİ
75'te kazanılan penaltıyı Diallo, Furkan'a nişanladı. 80'de Yusuf da kırmızı kart görürken, 84'te Korkishko, 2-0'lık skoru tescilledi. 85'te Ahmet'in de atılmasıyla Karabük'ün 8 kişi bitirdiği maçın sonunda Hatayspor 35 puana yükseldi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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