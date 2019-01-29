Hatayspor fırtınası
29 Ocak 2019, Salı
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Hatayspor fırtınası

Hatayspor fırtınası

Kupada çeyrek finale çıkan Güney ekibi, Karabük engelini Caner ve Korkishko’yla aşarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Hafta içinde 'nda 'i 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Hatayspor, ligde de 'u 2-0 mağlup etti. 15'te Mesut'un serbest vuruşta Caner Hüseyin vuruşuyla ağları buldu: 1-0. 48'de Cihan, Karabük'ü 10 kişi bıraktı.


KARABÜK 8 KİŞİ

75'te kazanılan penaltıyı Diallo, Furkan'a nişanladı. 80'de Yusuf da kırmızı kart görürken, 84'te Korkishko, 2-0'lık skoru tescilledi. 85'te Ahmet'in de atılmasıyla Karabük'ün 8 kişi bitirdiği maçın sonunda Hatayspor 35 puana yükseldi.

  1. 29.1.2019
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