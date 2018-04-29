Şampiyon Çaykur Rizespor!
Ümraniyespor’u deplasmanda Robin Yalçın’ın golüyle yenen Çaykur Rizespor, ligin bitimine bir maç kala ‘şampiyon’ apoletini taktı. Yeşil-mavili ekip, tarihinde 6. kez Süper Lig'e çıktı.
ASLANLAR GİBİ HAK ETTİK
Karadeniz ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez de "Bu işin meyvesini almak bizi çok mutlu etti. Bu kentin, camianın yeri Süper Lig. Aslan gibi oyuncu grubum bunu hak etti" ifadelerini kullandı. "Çok emek verdik, çok çalıştık ve karşılığını aldık" diyen genç hoca şöyle devam etti: "Bu şampiyonluk sadece İbrahim Üzülmezin şampiyonluğu değil hepimizin şampiyonluğudur. Bu oyuncularla beraber benim sezon içerisindeki verdiğim mücadeleyi herkes bilmez."
DAHA BÜYÜK İŞLER YAPMALIYIZ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, şampiyonluk sonrasında mutluluğunu dile getirdi. Başkan Yardımcı, "Bu seneyi çok kibar, seviyeli sonuçlandırdık. Hedefe de ulaştık. Seneye sorumluluk artıyor, daha iyi işler yapmak lazım. Daha sağlam nasıl dururuz, onun hesabını yapacağız" ifadelerini kullandı.
BAKAN BAK'TAN KUTLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, iki takımın Süper Lig'e yükselmesini tebrik etti. Bak, sosyal medyadan iki kulübün fotoğrafını paylaşarak yaptığı kutlamada "Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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