Şampiyon Çaykur Rizespor! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Şampiyon !

    Şampiyon Çaykur Rizespor!

    Ümraniyespor’u deplasmanda ’ın golüyle yenen , ligin bitimine bir maç kala ‘şampiyon’ apoletini taktı. Yeşil-mavili ekip, tarihinde 6. kez 'e çıktı.

    Ve 1. Lig'de 2017-18 sezonu şampiyonu Çaykur Rizespor oldu... ekibi, beraberlik halinde bile 'e yükseleceği karşılaşmada Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 30. dakikada Robin Yalçın'ın müthiş golüyle galibiyete ulaşan yeşil-mavili takım, puanını 66'ya yükseltip sezonun bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e 'şampiyon' apoletiyle çıktı. işte taraftar işte şampiyon Mücadelenin son düdüğüyle birlikte coşkunun tavan yaptığı Karadeniz ekibi sevincini, tribünlerde kendilerini yalnız bırakmayan yüzlerce taraftarıyla birlikte kutladı. Takımlarını 90 dakika boyunca motive eden Rizesporlu futbolseverler de taraftarlık örneği sergilediler.

    ASLANLAR GİBİ HAK ETTİK
    Karadeniz ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez de "Bu işin meyvesini almak bizi çok mutlu etti. Bu kentin, camianın yeri Süper Lig. Aslan gibi oyuncu grubum bunu hak etti" ifadelerini kullandı. "Çok emek verdik, çok çalıştık ve karşılığını aldık" diyen genç hoca şöyle devam etti: "Bu şampiyonluk sadece şampiyonluğu değil hepimizin şampiyonluğudur. Bu oyuncularla beraber benim sezon içerisindeki verdiğim mücadeleyi herkes bilmez."

    DAHA BÜYÜK İŞLER YAPMALIYIZ
    Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, şampiyonluk sonrasında mutluluğunu dile getirdi. Başkan Yardımcı, "Bu seneyi çok kibar, seviyeli sonuçlandırdık. Hedefe de ulaştık. Seneye sorumluluk artıyor, daha iyi işler yapmak lazım. Daha sağlam nasıl dururuz, onun hesabını yapacağız" ifadelerini kullandı.

    BAKAN BAK'TAN KUTLAMA
    Gençlik ve Spor Bakanı , iki takımın Süper Lig'e yükselmesini tebrik etti. Bak, sosyal medyadan iki kulübün fotoğrafını paylaşarak yaptığı kutlamada "Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

    1. 29.4.2018
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