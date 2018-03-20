Manisaspor'da -12 puan endişesi
Grandmedical Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar, Manisaspor’un mali yönden büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, yeni sezona eksi 12 puan ile başlamalarının yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi. Dündar, ayrıca transfer ücretinin büyük bir kısmı ödenemeyen eski oyuncuları Makukula’nın dilerse avukatı aracılığıyla Manisaspor’u ligden düşürme cezası uygulayabileceğini ifade etti.
"EKSİ 12 PUANLA LİGE BAŞLAMAMIZ ÇOK YÜKSEK BİR İHTİMAL"
Geçmiş yıllarda takımda forma giyen yabancı oyuncuların alacaklarıyla ilgili ödemelerin süresinin yaklaştığını aktaran Dündar, "Portekiz federasyonuna 25 bin euro ödemediğimiz takdirde eski 3, Perovic'in kulübüne ödemediğimizde eksi 3, Novillo'ya da 70 bin euro ödemediğimizde bir eksi 3 cepte görünüyor. Bu paralar ödenmezse eksi 9 puan ile başlıyoruz. Kulüplerin aldığı resmi TFF lisans sözleşmesi var. Şu durumda Manisaspor'un onu da alabilme ihtimali pek gözükmüyor. Çünkü çok ince ince detaylar var. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek eksi 12 puanla lige başlamamız çok yüksek bir ihtimal. Kulüpte belgelerle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Belgelere ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Bu aldığımız bilgilerin çoğunluğu şifaen edinilmiş bilgiler. Eski başkanın genel kurulda 'hesaplar karışık' demesi bile hafif kalıyor sanki. Lige eksi 12 puanla başlama riski çok yüksek" diye konuştu.
"MANİSASPOR KULÜBÜ MAKUKULA'NIN İKİ DUDAĞI ARASINDA"
Transfer ücretinin büyük bir kısmı ödenemeyen eski oyuncuları Makukula dosyası hakkında da konuşan Dündar, "Bundan 8-9 yıl önce Makukula 1 milyon 700 bin euroya bu kulübe transfer edilmiş. Geçtiğimiz bu 8 yılda ödenen parası 125 bin euro. 3 yönetim sadece 125 bin euro ödemiş. Makukula artık puan sildiremiyor ama Manisaspor kulübü Makukula'nın iki dudağı arasında. Haziran ayında Makukula avukatına 'Manisaspor lig düşsün' derse, biz hiç 2. Lig'e başlamadan 3. Lig'den başlıyoruz. Bu şartlarda sezon sonu sözleşmeler bitiyor. Bizim de transferleri açma şansımız pek gözükmüyor. Bu anlamda bu yıl mukavelesi bitecek oyuncularla iyi ilişkiler içerisinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
BAYRAM, BABASININ PARASIYLA PROFESYONEL OLDU
Manisaspor'un genç oyuncusu Bayram Büstaç'ın profesyonel olma süreciyle ilgili de bilgi veren Dündar, "Bayram'ı babasının parasıyla maçtan bir gün önce profesyonel yaptık. Babasıyla konuştum, içim sızladı ama zor bir durum. Kulübün şu an içinde bulunduğu gerçekleri var. Başka bir alternatifimiz yok. O çocuğu o şartlarda da olsa Cuma günü profesyonele imza attırıp Cumartesi günü sahada görmek benim için mutluluk verici bir şeydi. Elimizde bu gençlerin dışında hiçbir şey yok. O yüzden kalan zaman diliminde skorlara bakmaksızın hem oyuncuların bireyselini hem de takım oyununu geliştirme anlamında teknik heyetimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Son olarak bir gazetecinin sorusu üzerine Dündar, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimini oluşturan kulüpte 5 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini söyledi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:20
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
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BJK'li Bence Basaksehir daha fazla hak ediyor... bizi resmen dagittilar Pazar. Gerçi Besiktasin bu kadar ruhsuz oynayacagini düsünmezdim..
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
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fb07 aykut hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmadı ki.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda.
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"İçişleri Bakanı amcam olur" diye kandırmış
Toplam 1
Yorum
millet adam hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmıyor.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda
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