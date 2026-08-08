Ouattara’dan özür mesajı

İlk defa 11'de çıktığı Hradec Kralove maçında kırmızı kart gören Kassoum Outtara, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
İlk defa 11'de çıktığı Hradec Kralove maçında kırmızı kart gören Kassoum Outtara, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi. Genç sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımı, taraftarları ve kulübü yalnız bıraktım. Bunun için özür dilerim. Umarım daha iyi halimle geri dönerim. Yine de takımı, verilen destek ve özellikle galibiyetten ötürü kutluyorum" dedi.