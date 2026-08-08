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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mustafa Hekimoğlu ilgisi

Mustafa Hekimoğlu ilgisi

İspanyol kulüpleri Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Mustafa Hekimoğlu ilgisi

İspanyol kulüpleri Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgileniyor. Real Sociedad ve Las Palmas, genç forveti istiyor. Siyah-beyazlılar da Mustafa'nın kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. 19 yaşındaki golcüye Süper Lig'den de tekliflerin olduğu ifade edildi.

TAYLAN KALIYOR

Alman kulüplerinin radarında olan Taylan Bulut için teknik heyet kararını verdi. Vincenzo İtaliano'nun sağ bek alternatifi olarak 20 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak istediği kaydedildi. İtaliano'nun Taylan'ı değerlendirmek istediği belirtildi.

EMİRHAN'A TAM NOT

Hradec Kralove'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta Emirhan Topçu tam not aldı. Çekya'da ilk yarının son anlarında topu çizgiden çıkarıp golü önleyen milli futbolcuya tebrik geldi. Emirhan hocası Vincenzo İtaliano'nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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