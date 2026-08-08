Junior Olaitan göz doldurdu

Hradec Kralove galibiyetinde performansıyla dikkat çeken Junior Olaitan beğeni topladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Hradec Kralove galibiyetinde performansıyla dikkat çeken Junior Olaitan beğeni topladı. 1-0'lık galibiyetin mimarlarından olan 24 yaşındaki Beninli yıldız, 90 dakika boyunca rakamlarıyla öne çıktı. 53 pasta 46 isabet sağlayan, 3 başarılı dripling yapan, 5 ikili mücadele kazanan Junior Olaitan, atılan galibiyet golünde de atağı başlatan isim olarak göze çarptı.