Trossard'da geri sayım

Leandro Trossard için Arsenal ile 18+2 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Beşiktaş geri sayıma geçti. Belçikalı yıldızla görüşmelerini ilerleten siyahbeyazlılar, Dünya Kupası'nı bekliyor.

Belçika Milli Takımı'nın ABD'yi eleyip çeyrek finale kalmasıyla gözler Trossard'a çevrildi. Belçika'nın İspanya ile çeyrek final maçını 10 Temmuz Cuma günü oynayacak olmasından dolayı Trossard'la hemen kontratın yapılması hedefleniyor. 31 yaşındaki sol kanatla görüşmelerin tamamlanması planlanıyor. Trossard, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

ABD MAÇINDA ALKIŞLANDI

Belçika Milli Takımı, ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale kalırken, Leandro Trossard performansıyla beğeni topladı.

31 yaşındaki sol kanat, son 16 turu mücadelesini 1 asistle tamamladı. 89 dakika sahada kalan Trossard, 4 şut çekti, yüzde 86 pas isabeti yakaladı.